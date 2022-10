Anche Monte d’Accoddi tra i siti di “Domenica al museo”

Foto: wikipedia



Il Comune di Sassari, in collaborazione con la Direzione regionale Musei della Sardegna, aderisce all’iniziativa “Domenica al museo” con l’ingresso gratuito all’area archeologica di Monte d’Accoddi ogni prima domenica del mese. Domenica 6 novembre l’area archeologica sarà dunque accessibile gratuitamente dalle 10 alle 14 (ultimo ingresso un’ora prima della chiusura).Si tratta di un evento inserito nell’ambito delle attività previste dall’accordo per la valorizzazione del sito archeologico sottoscritto dal Comune e dalla direzione regionale.Le domeniche al museo, a partire dal 2014, hanno registrato un successo di pubblico sempre maggiore e hanno coinvolto numerose realtà museali non statali, civiche e private. Monte d’Accoddi sarà inserito nell’elenco dei siti che aderiscono all’iniziativa disponibile sul sito del Ministero della Cultura, promotore dell’iniziativa.Tutte le informazioni saranno pubblicate sul sito ufficiale per la promozione turistica del Comune di Sassari www.turismosassari.it, dove è possibile trovare anche una scheda descrittiva del complesso archeologico e le informazioni su orari e tariffe stabilite per l’ingresso negli altri giorni del mese.Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’ufficio informazioni turistiche InfoSassari (079 2008072 – email infosassari@comune.sassari.it)