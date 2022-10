Ploaghe entra nella Palestra a cielo aperto di Sport nei Parchi. Prima in Sardegna

Ploaghe. La Palestra a cielo aperto di Sport nei Parchi - Linea di intervento 1 - apre in Sardegna alla volta di Ploaghe dove installa la prima area attrezzata e digitalizzata che unisce il Paese da sud a nord in nome dello sport in natura, dell'accessibilità e dell'inclusione.



Lunedì, 31 ottobre 2022 - oltre alla notte di Halloween, c'è l'appuntamento con la giornata dedicata a "Puliamo il mondo" - promossa da Legambiente dal 2015 - il più grande appuntamento di volontariato ambientale che coinvolge ogni anno migliaia di persone nel pulire dai rifiuti strade, piazze, angoli di città e aree verdi urbane. Fissato a Ploaghe anche l'appuntamento con lo sport, in forma gratuita e senza limiti di età, per il sostegno del benessere cittadino in via Funtana Ena.



'Sport nei Parchi' è il progetto promosso da Sport e Salute S.p.A. - Società dello Stato per la promozione dello sport e dei sani stili di vita - in collaborazione con ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani) e con il Comune di Ploaghe, attore e beneficiario del progetto stesso. Qui, è stata installata una nuova area sportiva outdoor dove incontrarsi ed esercitarsi. Ogni macchina è corredata di tutorial consultabile da QR Code che permettere a tutti la fruizione attraverso il proprio smartphone. I video - che parlano a tutt'Italia - sono stati realizzati con i Legend di Sport e Salute Anzelika Savrajuk, ginnasta ucraina e bronzo alle Olimpiadi di Londra 2012, e il “Signore degli Anelli” Jury Chechi, plurimedagliato e Olimpionico ai Giochi di Atlanta ’96.



Il fine è promuovere il benessere attraverso il movimento nei giardini pubblici, parchi e aree urbane. Un regalo alla cittadinanza per poter praticare sport in natura gratuitamente e senza limiti di età. Il presidente e AD di Sport e Salute Vito Cozzoli sottolinea lo spirito dell’idea: «la Società è sempre attenta ai territori perché vuole favorire il diritto allo sport di tutti. Sport nei Parchi aggiungerà valore all'idea che lo sport è e deve essere accessibile ad ogni area del Paese».



La cerimonia avrà inizio alle ore 11:00 (fino alle 12:30) e sarà moderata dal sindaco di Ploaghe Carlo Sotgiu nelle vesti anche di referente ANCI Sardegna, Stefano Esu, Segretario Sport e Salute Regione Sardegna; Giammario Busellu - Vicesindaco e Assessore allo sport, e la campionessa di tennis in carrozzina - Marianna Lauro. Marianna dal 2004 al 2014 campionessa italiana, ha partecipato ai Mondiali a Squadre dal 2005 al 2012 e alle Paralimpiadi di Pechino 2008, Londra 2012 e Rio 2016. Preziosa la collaborazione dell'Istituto Comprensivo 'Satta Fais' Scuola secondaria di Ploaghe, sempre al fianco del Comune.



Si continuerà con i QR code posti su ogni attrezzo, il Presidente Biddau e Marianna Lauro ne daranno dimostrazione e successivo spazio allo sport con esercizi e giochi.



In Sardegna, sono già attive due 'Isole di Sport' di Sport nei Parchi - Linea di intervento 2 - e il prossimo 6 novembre si inaugurerà anche ad Alghero con tante attività sportive e diverse ASD/SSD che offriranno gratuitamente esercizi per "L'Urban sport activity e weekend" nel fine settimana.