Anagrafe canina nella Asl di Sassari: il calendario di Novembre

Prosegue nel Nord Ovest della Sardegna l'attività dell'anagrafe canina, garantita dai veterinari della Asl n.1 di Sassari. La prossima settimana il calendario interesserà i comuni di Esporlatu, Alghero e Sassari-L’Azienda socio sanitaria ricorda l’obbligo per i proprietari di cani di iscrivere l’animale al registro dell’anagrafe canina e anche l’obbligo di segnalare ogni eventuale variazione in merito al possesso dell’animale.Il Servizio Anagrafe canina e Randagismo zona Nord Sardegna ricorda chei proprietari di cani possono iscrivere il proprio animale in anagrafe apartire dal decimo giorno dalla nascita.Per il territorio della provincia di Sassari eventuali variazioni, come la proprietà, il luogo di detenzione del cane, lo smarrimento, furto e anche il decesso, possono essere segnalati al Servizio della Asl di Sassari, presso la struttura di San Camillo a Sassari; è possibile contattare il Servizio componendo il numero 079/2062229 o all’indirizzo mail anagrafecanina.zonanord@atssardegna.it; ma anche ai Comuni (abilitati alla registrazione) e ai Veterinari libero professionisti autorizzati.Il proprietario deve rivolgersi:- al Servizio Anagrafe canina e Randagismo della Asl;- a pagamento da un medico Veterinario libero professionista,accreditato dalla Asl.Si ricorda alla popolazione che per una migliore erogazione del Servizioè necessario prenotare l’intervento nel proprio Comune di residenza ocomune vicini (il recapito telefonico da contattare viene inserito traparentesi al fianco del Comune).Si ricorda che i cani devono esser tenuti al guinzaglio e devonoindossare la museruola.07.11.2022 – Nel comune di Esporlatu (ore 10.00 – 12.00 ) (079/793538)(vigilanza@comune.esporlatu.ss.it )09.11.2022 – Nel comune di Alghero (ore 09.00 – 11.00) (079/9978672)(g.mariano @comune.alghero.ss.it )11.11.2022 – Nel comune di Sassari (ore 09.00 – 11.00) (079/273630)(susassa.tedde@comune.sassari.it )14.11.2022 – Nel comune di Tergu (ore 09.00 – 11.00) (079/476070)(vigili@comuneditergu.it )16.11.2022 – Nel comune di Ardara (ore 09.00 – 11.00) (079-/400066)(protocollo@comuneardara.ss.it )18.11.2022 – Nel comune di Porto Torres (ore 09.00 – 11.00)(079/5042055) (sini.mariaelena@comune.porto-torres.ss.it )21.11.2022 – Nel comune di Sassari (ore 09.00 – 11.00) (079/273630)(susassa.tedde@comune.sassari.it )22.11.2022 - Nel comune di Sorso (ore 09.00 – 11.00) (079/3391377)(protocollo @comune.sorso.ss.it )24.11.2022 - Nel comune di Castelsardo (ore 09.00 – 11.00)(079/4780909) (protocollo @comune.castelsardo.ss.it )28.11.2022 - Nel comune di Usini (ore 09.00 – 11.00) (329/1735357)(poliziaruraleusini@tiscali.itInformazioni sul calendario dell’anagrafe canina possono esser forniteanche da ciascun Comune.